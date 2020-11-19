مساعدات أوروبية للسودان للتعامل مع أزمة النزوح الأثيوبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ يصل إلى 4 ملايين يورو كمساعدات طارئة للاجئين الأثيوبيين المتدفقين على الأراضي السودانيين جراء الصراع في بلادهم.

ويأمل الجهاز التنفيذي الأوروبي أن يساعد هذا التمويل الأولي اللاجئين الأثيوبيين في السودان خاصة في ولايتي كسلا والقضارف شرقي السودان في الحصول على مساعدات غذائية وإغاثية أولية وتأمين خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وسيتم تحويل الأموال إلى المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الميدان.

وتعليقاً على القرار، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون إدارة الأزمات يانيس ليناريتش على أن حل الأزمة الإنسانية الناتجة عن الصراع في منطقة تيغراي الأثيوبية يمكن في وقف الأعمال العدائية.

وتابع قائلاً في تصريحات اليوم: “نحث أطراف النزاع في أثيوبيا على السماح بوصول العاملين في المجال الإنساني بدون عوائق واحترام القانون الدولي الإنساني”.

كما أثنى على جهود السودان من أجل توفير الملاذ للأثيوبيين الفارين من الصراع.

هذا ويُقدر عدد الفارين من الصراع الذي اندلع في منطقة تيغراي (شمال أثيوبيا) بداية الشهر الجاري، بأكثر من 29 ألف شخص، وذلك حسب حصيلة غير نهائية.

يذكر أن أزمة اللاجئين الأثيوبيين تأتي لتضيف أعباء جديدة على السودان الذي يعاني أصلاً من أزمات اقتصادية متفاقمة ويستقبل على أراضيه أكثر من مليون لاجئ معظمهم من دولة جنوب السودان.