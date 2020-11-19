دي مايو: أؤمن بإمكانية ايجاد حل وسط بشأن صندوق التعافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إنه يؤمن بإمكانية التوصل الى حل وسط بشأن صندوق التعافي.

وردًا على سؤال حول معارضة صندوق التعافي، أضاف الوزير دي مايو في تصريحات إذاعية الخميس، أنه “في المرات الأخرى أيضا، كانت هناك دول معارضة من الاتحاد الأوروبي، والتي عرقلت العملية، ثم توجب عليها في النهاية أن تجد حلا وسطا للقيام بذلك”.

وتابع وزير الخارجية، “أتذكرون هولندا الصيف الماضي؟ كذلك بولندا، المجر وسلوفينيا التي لديها كثيراً مما تخسره لمنع إجراء يهم الاتحاد الأوروبي بأكمله”. واختتم بالقول “أعتقد أنه لا بد من التوصل إلى حل وسط”، في النهاية.