عالم أحيائي إيطالي: نهاية المرحلة 3 يوم احتفال باللقاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال عالم أحيائي إيطالي “لا تغفلوا عن الأمر، فالخبر المهم ليس هو نسبة الـ95٪ من الوقاية، الأمان أو الفعالية للقاح الجديد، والتي ننتظر البيانات المتعلقة بها”، بل “هو أن المرحلة 3 للعدوى قد انتهت”.

وكتب أستاذ جامعة تيمبل فيلادلفيا (الولايات المتحدة)، إنريكو بوتشي على صفحته في (فيسبوك)، بعد البيانات الجديدة التي قدمتها شركتا (فايزر) و (بيونتيك) حول اللقاح المرشح الذي طورتاه ضد وباء كوفيد 19، أن “هذه هي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يتم فيها في أقل من سنة واحدة من ظهور الفيروس وبعد تجربة سريرية واسعة النطاق، انتاج لقاح له”.

وخلص العالم الإحيائي الى القول إنه “علاوة على ما سلف ذكره، فقد تم إنتاج اللقاح على أساس تقنية جديدة بالكامل”، لذلك “فاليوم يوم مميز”.