وزير الدفاع الايطالي: تطوير القدرة العسكرية الاوروبية يعزز حلف ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- صرح وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني بأن “تطوير القدرة العسكرية للاتحاد الأوروبي ينبغي رؤيته على أنه يعزز الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي، في اطار مبدأ التكامل الدفاعي مع الحلف”.

وقال وزير الدفاع، مخاطبا ندوة عبر الإنترنت حول (مركزية العلاقة عبر الأطلسي في قطاعي الفضاء والدفاع)، بتنظيم من غرفة التجارة الأمريكية في إيطاليا، “أنا من أشد المؤيدين للروابط بين إيطاليا والولايات المتحدة، حيث تستضيف إيطاليا بموجب ذلك فرقة أمريكية عسكرية مهمة”. وأردف “هذه الروابط تنعكس أيضًا في العلاقة بمجال التعاون الصناعي، والتي تسمح للشركات الإيطالية بابراز قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية”.

ورأى وزير الدفاع أنه “من الضروري استمرار التعاون الثنائي على المستوى الصناعي، لا سيما في سياق الأزمة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)”. وقال “يبدو أن العواقب الاقتصادية والاجتماعية للوباء تجعل احتياجات التحديث الدفاعي غير مفهومة بالكامل لدى المواطنين، وهناك حاجة إلى جهد مشترك” في هذا الصدد “كي يتفهم الرأي العام أنه من شأن قطاع الدفاع الاسهام أيضًا في الانتعاش الاقتصادي”.