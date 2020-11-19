استئناف اللقاءات الفلسطينية-الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله استأنف الفلسطينيون والإسرائيليون اليوم الخميس لقاءتهم بعد توقف استمر نحو 6 أشهر.

وقال مسؤول الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ “عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الاسرائيلي تم التأكيد فيه على ان الاتفاقيات الموقعه بين الطرفين والتي اساسها الشرعية الدوليه هي ما يحكم هذه العلاقة”.

وأضاف “تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة ورفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الاراضي”.

وتابع الشيخ “تم الاتفاق على عقد اجتماع اخر”.

وكان اللقاء عقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية بمشاركة منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل ابو ركن من الجانب الإسرائيلي.

واعلنت السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء استئناف العلاقات مع إسرائيل بعد توقفها منذ شهر ايار/مايو الماضي.