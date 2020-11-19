بوريل: جاهزون لمضاعفة الجهد تحت راية الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن جهوزية التكتل الموحد لتعزيز العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في ليبيا.

وكان بوريل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض آخر تطورات الملف الليبي.

وحاول بوريل التقليل من شأن ما يتردد عن استعداد الاتحاد لإرسال بعثة مراقبة وقف اطلاق نار إلى ليبيا، مكفياً بالقول: “جاهزون للتعاون مع الأمم المتحدة ليتم احترام وقف اطلاق النار وضمان ديمومته ودعم اطلاق العملية السياسية، لكننا لم نصل لهذا الحد بعد”.

وتطرق المسؤول الأوروبي إلى ما وصفه بـ”الخبر الجيد” والمتمثل في اعلان فرنسا عن فتح مرفأ مرسيليا المدني لانزال المعدات التي تصادرها عملية ايريني العاملة على مراقبة قرار الأمم المتحد حظر توريد السلاح لليبيا.

وأوضح أن عملية ايريني الأوروبية مستمرة في مهامها، وهي عملية يراها الأوروبيون جزءاً من الجهود الدولية المبذولة لحل الصراع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.