ايطاليا: 653 وفاة جديدة وتسجيل أكثر من 36 ألف اصابة بـ كوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الخميس حدوث 653 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء وباء كوفيد-19، بينما تم تسجيل 36 الفا و176 اصابة جديدة بالفيروس.

ولا تزال حصيلة الوفيات اليومية ضمن الاعلى منذ تفشي الموجة الثانية للفيروس في البلاد بعد نهاية فصل الصيف، على الرغم من أنها تراجعت عن تلك المعلنة مساء أمس (753 وفاة).

وتقدر البيانات معدل الحالات الايجابية اليوم مقارنة بعدد الاختبارات بـ14.4% (ما يعادل 144 حالة ايجابية في كل ألف اختبار)، مسجلا تراجعا طفيفا عن امس، حيث كان 14.5%.

وارتفع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة الى 3 آلاف و712، بعد أن انضم اليهم بين أمس واليوم 42 مريضا جديدا. العدد الكلي لمرضى كوفيد-19 بالمستشفيات يبلغ 33 ألفا 610 مريضا، بعد استقبال 106 مريضا جديدا بالجائحة.

العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، ارتفع الى 47 ألفا و870 حالة وفاة.

العدد الكلي للمتعافين صعد الى 498 ألفا و987، بعد أن تماثل 17 ألفا و20 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

اجمالي الحالات الايجابية النشطة المؤكدة يقدر بـ 761 ألفا و610 شخص.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية الازمة الصحية، أي مجموع الضحايا والمصابين والمتعافين، تبلغ مليون و308 آلاف و528 شخص.