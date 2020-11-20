بلجيكا: استمرار تراجع كافة مؤشرات وباء فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية البلجيكية استمرار تراجع كافة مؤشرات وباء كوفيد-19 في البلاد للأسبوع الثاني على التوالي.

وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات إلى أن عدد المصابين بالجائحة الذين يعالجون في المشافي يصل حالياً إلى 5650 مريضاً منهم 1284 في وحدات العناية المشددة.

وكانت أعداد هذه الشريحة من المرضى تتجاوز السبعة آلاف بقليل قبل أسبوعين، فيما كان أسرة وحدات العناية المركزة مشغولة بفعل وجود أكثر من 1400 مريض فيها في الفترة نفسها.

أما بالنسبة للأرقام اليومية فقد تم تسجيل 4477 إصابة و 171 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتأتي هذه الأرقام لترفع معدلات الإصابة الإجمالية بوباء كوفيد-19 في البلاد إلى 550264 حالة وعدد الوفيات إلى 15196 حالة.

في هذا السياق، يؤكد مسؤولون سياسيون وخبراء صحة وأوبئة أن هذا التوجه نحو الانخفاض لن يكفي، على أهميته، لإنقاذ أعياد الميلاد وراس السنة.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دوكروو قد أكد خلال مداخلة أمام مجلس النواب أمس على ضرورة توخي الحذر، حيث “لا يمكننا الاحتفال بالأعياد هذا العام كالمعتاد”، حسب كلامه.

يذكر أن مختلف الحكومات المحلية في البلاد قررت إلغاء العديد من الفعاليات الاحتفالية بعيدي الميلاد ورأس السنة هذا العام.