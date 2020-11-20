مدير سابق لوكالة الأدوية الأوروبية يتوقع اقرار 3 لقاحات بداية العام المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدى المدير التنفيذي السابق لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ، غويدو رازي “تفاؤلا” بامكانية اعطاء الضوء الاخطر لثلاثة لقاحات ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مطلع العام القادم.

وأكد رازي، في ندوة الجمعة عبر شبكة الانترنت حول (الاتحاد الاوروبي أمام تحدي كوفيد-19) أن اللقاحات ضد الجائحة “ستتمتع بنفس مستوى الأمان مثل جميع اللقاحات المعتمدة منذ وجود وكالة الأدوية الأوروبية”.

وقال: “في غضون عام 2021، ستنال 6 أو 7 لقاحات الضوء الاخضر وأنا متفائل الى حد معقول أنه بحلول نهاية شهر كانون الثاني/يناير سيكون لدينا 3 لقاحات جاهزة. وبعدها سوف توضع الكرة في ملعب الدول الاوروبية الاعضاء وادارتها المحلية كي لا تضيع جهود التوصل الى لقاحات في هذا الوقت الوجيز”.

وأعاد المدير التنفيذي السابق لوكالة الأدوية الأوروبية التأكيد على أن “اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 ستتمتع بنفس أمان وجودة لقاح الحصبة” لأن “الأشخاص هم أنفسهم والوسائل هي نفسها. واذا وجدنا بيانات مثيرة للريبة بسبب السرعة، فإننا سنوقف اللقاح المرشح، كما فعلنا في الأشهر الأخيرة “.