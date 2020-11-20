فون دير لاين: تقدم بسيط بالمحادثات مع لندن ورغبة لاحترام الآجال المقررة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على حدوث تقدم طفيف في المحادثات الجارية بين الوفدين الأوروبي والبريطاني و الرامية لعقد اتفاق شراكة تجارية بين الطرفين بعد أن انسحبت بريطانيا من التكتل الموحد (بريكست).

وكانت فون دير لاين تتحدث اليوم خلال مؤتمر صحفي بالاشتراك مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، خًصص أساساً لعرض الرؤية الأوروبية لقمة مجموعة العشرين الافتراضية، المقرر يومي 21-22 الشهر الحالي.

ورفضت المسؤولة الأوروبية التعليق على ما تردد من أنباء عن انجاز 85% من الاتفاق.

وأشارت فون دير لاين الى أن الخلافات لا تزال قائمة مع البريطانيين في المجالات الأساسية مثل الصيد، الحوكمة والمعايير، فـ”لا اتفاق مالم يتم التوافق على كل الملفات”، وفق كلامها، ملمحة إلى حدوث تقدم في مسألة مساعدات الدولة.

ويرى الأوروبيون أن المسافة التي تفصلهم عن الاتفاق لا تزال طويلة، فـ”هناك نصوص قانونية تسمح لنا بالاستمرار بالتفاوض ولو عن بعد لاحترام مهلة نهاية العام”، وفق رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي.

في نفس السياق، ذكرت المسؤولة الأوروبية أن المفاوضات، وجهاً لوجه، متوقفة حالياً بسبب اكتشاف إصابة بكوفيد-19 بين المتفاوضين.

ومن المفترض أن تتوصل بروكسل ولندن إلى اتفاق قبل حلول نهاية العام الحالي، إذ أن بريطانيا ستتوقف عن احترام القوانين والمعايير الأوروبية بحلول 2021.