برلماني إيطالي: آمل أن يكون كونتي قد طلب من السيسي تحرير المعارض زكي فوراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب برلماني إيطالي عن الأمل بأن يكون رئيس حكومة بلاده جوزيبي كونتي قد طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحرير المعارض باتريك جورج زكي فوراً.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، أن الرئيس السيسي قد تلقى صباح اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الايطالي كونتي، تناول “العلاقات الثنائية، خاصة العسكرية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية”.

وبهذا الصدد، غرّد عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، فيليبو سينسي على مدونة (تويتر)، قائلا إنه “لم أقرأ اسم باتريك زكي في النص المصري للمكالمة الهاتفية التي جرت اليوم بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء كونتي”.

وأضاف سينسي، “أتمنى أن يكون ما نُشر مجرد معلومات جزئية عن الحوار الهاتفي، وأن إيطاليا، إلى جانب كل الأشياء الأخرى، طالبت بإطلاق السراح الفوري واحترام حقوق باتريك”.

وكان الناشط الحقوقي باتريك زكي، قد تم إيقافه يوم 7 شباط/فبراير 2020 فور وصوله من إيطاليا، من قبل الشرطة المصرية على ذمة التحقيق معه بتهمة نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة، وهو من مواليد مدينة المنصورة عام 1993، من أب وأم مصريين مسيحيين، ويدرس في جامعة بولونيا (شمال إيطاليا).