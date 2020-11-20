الاتحاد الأوروبي يدعم عبر السلطة الفلسطينية مزارعي غزة بـ 900 ألف يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال الاتحاد الأوروبي إنه قدم مبلغ 900 ألف يورو “لدعم المزارعين الفلسطينيين في غزة المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية “تم توجيه هذه المساهمة من خلال برنامج السلطة الفلسطينية: إعادة إعمار القطاع الخاص غزة – الزراعة، ويشمل توفير المواد الزراعية والمدخلات والمعدات لمساعدة المزارعين في استعادة أعمالهم التجارية المتضررة وتطوير أعمالهم”.

وأضاف “سيستفيد من هذه المساهمة 88 مزارعًا وشركات زراعية فلسطينية متأثرة بالاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة”.

وتابع” سترفع هذه المساهمة العدد الإجمالي للمستفيدين من هذا البرنامج في قطاع غزة إلى 259 مزارعًا تلقوا حوالي 5.5 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي. يغطي ذلك إعادة بناء واستبدال رأس المال التالف بالإضافة إلى دعم تطوير الأعمال”.

وبدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، ” الزراعة هي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الفلسطيني. إنها جزء لا يتجزأ من نسيجه الثقافي والاقتصادي والاجتماعي. فهي تربط الفلسطينيين بأرضهم وتظل المصدر الرئيسي لكسب العيش في مواجهة واقع صعب في العديد من مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة. في غزة، أصابت جولات متعددة من الصراعات المدمرة المزارعين بشدة. فقد الكثير منهم أعمالهم الزراعية وبقوا دون أي مصدر دخل”.

واضاف” في هذا السياق، عمل الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية معًا لتمكين المزارعين المتضررين من استئناف أنشطتهم الاقتصادية وتطويرها. وسيساعد ذلك في مكافحة الفقر وخلق فرص عمل وسط ارتفاع معدلات البطالة والفقر.، كما إنه سيسهم أيضًا في الجهود المبذولة لبناء دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل ذات اقتصاد قابل للحياة”.

وأشار مكتب الاتحاد الأوروبي إلى انه “تبلغ القيمة المالية الإجمالية لبرنامج إعادة إعمار القطاع الخاص – غزة – الزراعة 10.5 مليون يورو. ومن المتوقع أن تخدم حوالي 400 مستفيد مؤهل في محافظات قطاع غزة. تم تصميم البرنامج وإدارته من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية وصندوق التأمين والحد من مخاطر الكوارث الزراعية الفلسطينية”.