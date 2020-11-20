إيطاليا: 37242 إصابة جديدة بكوفيد و699 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن، “هناك 37242 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد في الـ24 ساعة الأخيرة”.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “تم منذ يوم أمس تسجيل 699 حالة وفاة أخرى”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم إجراء 238077 تحليل للكشف عن الإصابة بالعدوى”، وأن “هناك 3748 شخصًا تم قبولهم في أقسام العناية المركزة بالمسشتفيات، بزيادة قدرها 36 شخصاً”.

وبهذا الصدد علق مدير قسم الوقاية في وزارة الصحة، جاني ريتسا، قائلا إن “عدد الحلات الإيجابية الجديدة أعلى قليلاً من يوم أمس، لكن التقلبات التي تختلف بين يوم وآخر ليست كبيرة”، فـ”نحن نواجه نوعاً الاستقرار على صعيد الإصابات الجديدة”.

وخلص ريتسا الى القول إن “ما يقرب الـ700 حالة وفاة هو رقم كبير، وهو ليس حقيقة مطمئنة”، مبينا أن “أعداد الوفيات كثيرة دائما”.