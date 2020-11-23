دول أوروبية: لا تدخل عسكري أو خارجي بليبيا وثناء على عمل الأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت دول أوروبية الى الحؤول دون أي تدخل عسكري أو خارجي في ليبيا، مشيدة بعمل الأمم المتحدة في هذا البلد.

وأشادت فرنسا، ألمانيا، إيطاليا والمملكة المتحدة بـ”نتائج الجولة الأولى لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد بتونس في الفترة من 7ـ15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510 لعام 2020، ونتائج مؤتمر برلين حول ليبيا”.

وذكر بيان مشترك صادر عن حكومات باريس، برلين، روما ولندن، الاثنين، أن “الليبيين اتفق في النهاية على خارطة طريق للوصول إلى انتخابات وطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021. وهذه خطوة مهمة لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها”.

وتابعت المذكرة المشتركة، “إن هذه الجهود السياسية مبنية على اتفاق وقف إطلاق النار الشامل المبرم بجنيف في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وعلى التقدم المحرز في إطار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)”.

وقالت المذكرة: “نكرر مناشدتنا للأطراف الليبية بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي هذا الصدد، نعرب عن تقديرنا للجهود التي بذلتها الأطراف الليبية خلال اجتماعاتها في مدن غدامس وسرت والبريقة الليبية”.

وواصل بيان الحكومات الأربع، أن “فرنسا، ألمانيا، إيطاليا والمملكة المتحدة ترحب أيضًا باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع، والمناقشات الليبية حول إصلاح الإجراءات الأمنية في مصانع النفط”.

وخلص البيان المشترك الى القول إن “من الواضح أن هذه الاتفاقات يجب أن تظل في أيدي الليبيين بقوة. كما نحث الأطراف الليبية، بدعم من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، على الاتفاق على آلية للاستخدام العادل والشفاف لعائدات النفط لصالح الشعب الليبي”.