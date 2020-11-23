إشتيه يحدد 12 مطلبا لإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – حدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه 12 مطلبا قال إن على إسرائيل تنفيذها إذا ما كانت تحترم الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال إشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين، إن “العلاقة التي تربطنا مع دولة إسرائيل هي علاقة شعب محتل مع دولة احتلال وهناك اتفاقيات موقعة لم تكن إسرائيل تحترمها، كما تستند العلاقة إلى القانون الدولي والشرعية الدولي وهي ليست علاقة أمنية أو مالية بل هي علاقة شعب محتل يريد حريته ويناضل من أجل الخلاص من الاحتلال”.

وأضاف أن “احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بالنسبة لنا يعني فتح المؤسسات بالقدس وفتح الممر الآمن بين الضفة وغزة وعودة موظفينا إلى الجسور وموظفي الجمارك كما كان عليه ووقف الاستيطان والسماح بإجراء الانتخابات في القدس وأن تصبح جميع الأراضي الفلسطينية تحت السيادة الفلسطينية والغاء الإدارة المدنية وحرية الحركة للبضائع والأفراد والإفراج عن الدفعة المتبقية من الأسرى كما كان عليه الاتفاق وتفعيل اتفاق الخليل”.

وتابع “وعشرات البنود المتعلقة بالأرض والمياه والاقتصاد والمعابر والتنقل وغيره واعتبار أن قضايا الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستعمرات والاسرى والمياه”. وأشار إشتية إلى أن “على الجانب الإسرائيلي الايفاء بالتزاماته بشأن هذه البنود ولا يمكن أن يتوقع احد أن يتم الالتزام بها من طرف واحد”.

وقال “إننا نطالب المجتمع الدولي جعل إسرائيل تلتزم بكامل هذه الاتفاقيات والدفع باتجاه عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وبرعاية دولية متعددة الأطراف”. وأضاف “إننا نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال “.

وخلص إشتية لافتا إلى أن “أموالنا يجب أن لا تكون منقوصة ولقمة عيشنا ليست موضع ابتزاز سياسي، وإن استعادة أموال المقاصة من الاحتلال سيساعدنا بالخروج من الوضع المالي الصعب”.