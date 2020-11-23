الاتحاد الأوروبي يعلن المساهمة في تخفيف ديون 29 بلداً من ذوي الدخول الضعيفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهمة مالية قدرها 183 مليون يورو للمساهمة في تخفيف ديون 29 بلداً من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة وذلك بعد يوم واحد من قمة الدول العشرين الكبار التي عُقدت رئاسة السعودية عبر دائرة فيديو مغلقة.

وستصب هذه الأموال في موازنة صندوق الائتمان لإدارة الكوارث التابع لصندوق النقد الدولي، في مسعى من طرف الأوروبيين لتمكين الدول المعنية من تخصيص ما يكفي من الموارد للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد 19.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مساهم دولي في هذا الصندوق. ووجه الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): الدعوة الى “الشركاء الآخرين إلى اتباع نفس المسار”.

ويعتبر اليمن الدولة العربية الوحيدة المشمولة بهذا القرار والذي يخص أيضاً دولاً أفريقية وأخرى في المحيطين الهندي والهادئ.

يذكر ان قمة العشرين، التي عقدت يومي السبت والأحد الماضيين قد اقرت اطاراً قانونياً للتعامل مع ديون الدول الفقيرة.