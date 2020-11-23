متحدث أوروبي: الأيام القادمة حاسمة لمستقبل العلاقات مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يرى ان الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل العلاقات بين بروكسل وأنقرة.

ويتحدث بيتر ستانو، هنا عن القمة الأوروبية المقررة يومي 10-11 كانون الأول/ديسمبر القادم والتي ستقيم دول ومؤسسات الاتحاد خلالها التصرفات التركية وترسم على أساسها ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين الطرفين.

وأشار المتحدث في تصريحات له اليوم، الى أن بروكسل لا تزال تنتظر لرؤية توجهات تركية فعلية نحو خفض التصعيد في شرق المتوسط، “وعلى هذا الأساس سنرى ما إذا كنا سنتجه إلى حوار إيجابي أو إلى خيارات أخرى”، وفق كلامه.

هذا ويعمل الأوروبيون بشكل مستمر، حسب المتحدث، على تأكيد رسالتهم للأتراك عبر اجتماعات متكررة وعلى مختلف المستويات.

إلى ذلك، رفض المتحدث التعليق على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيها أنه لا يرى بلاده في مكان آخر غير أوروبا، مكتفيا بالقول: “هو يتحدث كل يوم ومقترحاتنا واضحة وكذلك اجندتنا”، كما قال.

يذكر أن احد كبار السياسيين الأتراك كان عقد اجتماعاً يوم الجمعة الماضي في بروكسل، لم يُعلن عنه حينها، مع كبار الموظفين في المجلس الأوروبي في محاولة لتقريب وجهات النظر وتفادي مزيد من التأزم.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد قد أكد في وقت سابق أن سلوك تركيا يوسع الفجوة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.