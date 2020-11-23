مسؤول صحي إيطالي: كوفيد لا يحترم عيد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال مسؤول صحي إيطالي إن “هناك كثيرا من الأحاديث عن عيد الميلاد وهو موعد ثابت على أية حال، لكن الفيروس ليس كذلك ولا يحترم عيد الميلاد”، ردا على دعوات لتقليص الاجراءات التقييدية على حركة المواطنين خلال هذه المناسبة الدينية.

وأشار نائب وزير الصحة، بييرباولو سيليري في تصريحات إذاعية الاثنين، الى أنه، “وفقا للبيانات، قد تعود بعض المناطق إلى اللون الأصفر بينما تظل مناطق أخرى حمراء”، لكن الحديث اليوم عما سيحدث بين 24-25 كانون الأول/ديسمبر غير ممكن”، كما “ستكون هناك اختلافات بين منطقة وأخرى.

وتابع سيليري، “في كل مرة أفكر فيها بعيد الميلاد في هذه اللحظة، أتذكر عدد المرات التي اضطررت فيها للاحتفال بتناول قطعة حلوى العيد في المستشفى لأنني كنت في ورديتي”، كونه يعمل طبيباً.

وأردف نائب وزير الصحة، “لنفكر بعاملينا الصحيين المتواجدين في المستشفيات، والذين أمضوا في حياتهم أعياد ميلاد، رأس السنة وعطلات منتصف الصيف مرات عديدة في خدمة الدولة، فلنحترمهم أولا”.

وشدد على أنه “يمكن تخفيف قبضة الإجراءات حيث تسمح المعطيات بذلك، لكن هذا لا يعني أن علينا اتخاذ خطوات سريعة”، مبينا أنه “من الواضح أن البيانات ترد من الأقاليم، وإذا كانت هناك صعوبات تنظيمية فيها، فقد تحدث عراقيل وتأخيرات في وصول المعطيات”. واختتم بالقول إن “تدفق البيانات يتحسن دائمًا، لكن من الواضح أن هناك هامشاً للخطأ دائمًا”.