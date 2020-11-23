أول وفد رسمي إسرائيلي يغادر إلى السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- غادر اليوم الإثنين أول وفد رسمي إسرائيلي إلى السودان تحضيرا لزيارة وفد أكبر للتوصل إلى اتفاق للسلام بين البلدين.

وقالت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية إن الوفد غادر في طائرة خاصة من مطار بن غوريون إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضافت”تبين أن الطائرة تقل وفدا إسرائيليا صغيرا برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس الأمن القومي، المعروف باسم ماعوز، لبحث التعاون بين الدولتين وتمهيد الطريق لوصول وفد أكبر”.

وكانت إسرائيل والسودان والولايات المتحدة الأمريكية أعلنت نهاية الشهر الماضي قرار السلطات الانتقالية في الخرطوم وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما.