منظمة الصحة العالمية: علينا التكيف مع عمليات إغلاق مرنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمة الصحة العالمية، إن علينا التكيف مع عمليات إغلاق مرنة، فالأرقام تخبرنا أن هناك تباطؤ في المنحنيات، لكن ليس انخفاضاً في أعداد الحالات.

وأضاف المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، رانييري غويرا في مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) الإيطالية الاثنين، أنه “لنفترض أن الأرقام تتزايد بسرعة أقل، هذا مهم لكنه غير كاف، لذلك سيتعين علينا التعود على عمليات الإغلاق المرنة، والتكيف مع تقدم انتشار الوباء”.

وتابع “لذلك سيشمل الإغلاق مناطق معينة ولفترات زمنية محدودة. وفي هذا السياق، فإن نظام المعايير الـ21 يعد ممتازًا، لأنه يتكيف مع اتجاه انتشار الوباء”. ودعا إلى “التزام الهدوء والتحلي بالعقلانية”، محذرا من أنه “قبل الوصول إلى انخفاض حقيقي في أعداد الحالات الإيجابية الجديدة سيستلزم الأمر بضعة أيام أخرى، فالنتيجة واعدة من ناحية الدخول الى المستشفيات”.

وأستدرك غويرا بالقول، “لكن هناك انخفاض في ما يمكننا وصفه بالرعاية الصحية الاجتماعية أيضًا، وهناك اهتمام أكبر بمن يجب أن يُدخل الى المستشفى، وكذلك بالطب الإقليمي في تشخيص ومتابعة المرضى وعلاجهم في المنزل”.

وأوضح المسؤول الصحي أن “شدة المرض عادةً ما تظهر عند بدء الإصابة، ثم تتضاءل”، لافتا الى أن “تطور تفشي العدوى الذي نشهده كان متوقعًا، كما كان للأسف، ازدياد عدد الوفيات التي ستبقى عالية لبضعة أيام أخرى”، حيث “سنرى الذروة قريبًا لأننا سنشهد تأثيرات مرسوم رئيس الوزراء الأخير أيضًا، مع الإجراءات الأكثر صرامة والإغلاق المصغر في بعض المناطق”.

وأردف “أود أن أضيف أنه للأسف، لو تبنى كل منا نظاما شخصيا فيما يتعلق باحترام الاحتياطات كالكمامات والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين، فلن تكون هناك حاجة لإجراءات الحظر”، لكن “ما يهم الآن هو عدم القول: لنغلق كل شيء. فلن يكون ذلك مبرراً أو قابلا للتحمل أيضاً، بل يجب التكيف مع جميع التدابير إقليميا وللفترة الزمنية الضرورية”.

وخلص غويرا مشيرا الى أن “امتلاك هذا النظام، وربما إثرائه بدلاً من إفقاره، يساعدنا على المضي قدمًا واتخاذ القرارات بناءً على المعطيات، سواء أكان عند الإغلاق أم عند إعادة الفتح”.