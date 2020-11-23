مستشار وزارة الصحة الايطالية: لا أرى الآن سببا لالزامية لقاح كورونا  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن المستشار العلمي لوزارة الصحة الايطالية، فالتر ريتشاردي، أنه لا يرى في الوقت الراهن سببا لكي يكون لقاح وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الزاميا على المواطنين.

وقال ريتشاردي في تصريح لاحدى قنوات التلفزة العامة الاثنين “أعتقد أنه إذا تم شرح هذا اللقاح بشكل كافٍ للناس على أنه آمن وهذه هي الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية، فانهم سيقتنعون”

واضاف الخبير الصحي “حاليا نصحت الوزير بتوفير اللقاح للمتطوعين البالغين”، ولكن “بادراكنا أن التغطية بنسبة 90-95% ضرورية للحصول على مناعة القطيع، دون الحاجة الى عرقلة الانشطة الإنتاجية وحركة التنقل داخل البلاد، يمكننا، لأسباب قاهرة، تقييم الالزامية”.

وكان مفوض الحكومة الايطالية لأزمة طوارئ فيروس كورونا، دومينيكو أركوري قد أعلن مؤخرا عن مرحلة أولى لحملة تطعيم بنهاية شهر كانون الثاني/يناير من العام القادم تشمل 1.7 مليون مواطن ايطالي.

ولم يكشف المسؤول الايطالي خلال مؤتمر صحفي عن نوع اللقاح المرشح، الا أن المفوضية الاوروبية وقعت مؤخرا عقداً لشراء 300 مليون جرعة من لقاح بيونتيك-فايزر (BioNTech-Pfizer)، يضاف إلى ثلاثة عقود سابقة وقعتها مع شركات صناعة أدوية مختلفة.