نتنياهو لا يعلق على “لقاءه” مع بن سلمان ونفي سعودي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على تقارير قالت إنه التقى سرا أمس ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، رغم النفي السعودي لعقد هذا اللقاء.

وقال نتنياهو في جلسة للجنة برلمانية إسرائيلية “لم اعلق ابدا على مثل هذه الأمور، ولا أنوي أن افعل الآن”.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو التقى ولي العهد السعودي في منطقة نيوم بالسعودية بحضور وزير الخا.جية الأمريكي مايك بومبيو.

وبعد ساعات من نشر الخبر في إسرائيل، نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان هذه التقارير. وقال في تغريدة على (تويتر) “لم يحدث مثل هذا اللقاء. المسؤولون المشاركون كانوا سعوديين وأمريكيين”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وصف تسريب الانباء عن اللقاء بأنه “عدم مسؤولية”.

ولا تقيم السعودية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.