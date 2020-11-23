المفوضية الأوروبية تنفي امكانية إبرام إتفاق مؤقت مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نفت المفوضية الأوروبية ما تردد من أنباء عن إمكانية إبرام اتفاق مؤقت مع بريطانيا في حال فشلت مساعي التوصل إلى اتفاق شراكة تجارية معها بنهاية العام الجاري حيث تنتهي المرحلة الانتقالية وتتوقف لندن عن احترام القوانين الأوروبية.

وأشار دانيال فيري، المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي المكلف ملف مفاوضات ما بعد بريكست، الى أن الوفدين سيواصلان العمل لحين ابرام اتفاق، “إما أن نتوصل إلى اتفاق أو لا”، على حد تعبيره.

ولا تزال بروكسل تؤكد على وجود خلافات واضحة بين مع البريطانيين حول ملفات الصيد، الحوكمة والمعايير المشتركة مقابل تقدم طفيف على مساري مساعدات الدولة واعداد النصوص القانونية الخاصة بالاتفاق المقبل.

هذا و من المقرر أن تستمر المفاوضات عبر الفيديو هذا الأسبوع، بسبب اكتشاف إصابة بكوفيد-19 بين المفاوضين الأوروبيين، ما اضطر رئيس الوفد ميشيل بارنييه، وهو مصاب سابق بالمرض، للالتزام بالحجر الصحي.

ويتوقع دانيال فيري العودة إلى المفاوضات المباشرة الأسبوع القادم، فيما لو أسفرت نتائج اختبارات كوفيد-19 القادمة عن نتائج سلبية.

إلى ذلك، تؤكد المفوضية أن الدول والشركات والهيئات الأوروبية المختلفة جاهزة للتعامل مع احتمال عدم وجود اتفاق مع بريطانيا بداية العام القادم، مشيرة إلى انها نشرت أكثر 19 مذكرة ووثيقة للتحضير للأمر.

كما تشدد بروكسل على ضرورة أن تنفذ بريطانيا اتفاق الانسحاب (بريكست) بالكامل وهو ينص على التزامات بشأن حقوق المواطنين على طرفي المانش، تكلفة الانسحاب ووضع ايرلندا.

لكن الأوروبيين لا يستبعدون اللجوء إلى إجراءات طارئة ضيقة ومحددة إذا استدعت الظروف ذلك.