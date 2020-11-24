برلسكوني: لا طموح لي بمنصب رئاسة الجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض، سيلفيو برلسكوني أن لا طموح لديه بمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي مقابلة مع صحيفة (إل جورنالي) الثلاثاء، علق برلسكوني على شائعات حول ترشحه المحتمل لرئاسة الجمهورية، قائلا: “اتعتقدون حقًا أن الإيطاليين قلقون بشأن هذا الأمر الآن؟ إنني منشغل بشيء آخر تماماً، وعلى أية حال، ليس لدي هذا الطموح”.

وذكر رئيس الوزراء الأسبق أنه “بغض النظر عن أي شيء، هناك من يشغل منصب الرئاسة بسلطة قوية اليوم وسيظل كذلك لفترة طويلة. يبدو أن من غير المناسب تمامًا التطرق لهذا الموضوع الآن”.

أما على صعيد الحكومة، فقد قال الزعيم اليميني: “لقد قلنا شيئًا واضحًا وبسيطًا للغاية. نحن على استعداد للعمل من أجل إيطاليا، وبالتأكيد ليس لدعم حكومة أو أغلبية لا نتوافق معها”. وأكد على أن حزبه “(فورتسا إيتاليا) جزء من تيار يمين الوسط”، لافتا الى أنه “بدوننا لن يكون سوى يمين متطرف، والذي ربما سيحظى بأصوات عديدة، لكنه لن يتمكن من الحكم أبدًا”.

واستبعد زعيم (فورتسا إيتاليا) دخول حزبه في أغلبية حكومية محتملة غير الأغلبية الحالية: وقال “كلها أوهام. لا أرى أي احتمال واقعي لتغيير الحكومة في هذه الدورة التشريعية”. واختتم بالقول إنه “على أية حال، أكرر، لا يمكننا الحكم مع قوى لا تتوافق مع مبادئنا”.