نتنياهو: قبلت دعوة لزيارة البحرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيزور البحرين تلبية لدعوة من ولي العهد البحريني.

وقال نتنياهو “تحدثت للتو مع ولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وكان هذا الاتصال الهاتفي الثاني الذي جرى بيننا، وهو كان وديا جداً”.

وأضاف: “كلانا منفعلان جدا من قدرتنا على تقديم ثمار السلام إلى شعبينا وبلدينا خلال وقت وجيز جدا”.

وتابع: “لذا فإنه وجه دعوة بالقيام قريبا بزيارة إلى البحرين وانا سأقوم بها نيابة عنكم وبكل سرور”.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إلى انه “اجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين”.