عالم وبائيات إيطالي: يستحيل استبعاد الآثار الجانبية للقاح بعد سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم وبائيات إيطالي حول توقعات بآثار جانبية للقاح المضاد لكوفيد 19 قد تظهر خلال 10 سنوات، إنه “أمر يستحيل استبعاده”.

وأضاف مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى ساكّو في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، ماسّيمو غاللي، في تصريحات متلفزة الثلاثاء، أنه “لا يوجد دواء أو لقاح يمكننا أن نقول عنه مسبقًا لن يؤذيني خلال 10 سنوات”.

وتابع غاللي “من المرجح أن تكون للبنسلين آثاراً جانبية أكثر من أي لقاح”، مؤكدا أنه “بمجرد توفر اللقاح ضد فيروس كورونا، سأتعاطاه”. وأشار الى أن عالم الفيروسات أندريا “كريزانتي، الذي أثار مشكلة نقص البيانات المتعلقة باللقاحات طور الإنتاج، يستحق تقديري، فقد تم إضفاء الشرعية على رد فعله من خلال حقيقة أن موجة الأخبار هذه لا تفيد القضية القائمة”.

وأكد عالم الوبائيات أنه “يجب الدفاع عن المفهوم الأساسي، وهو أن البحث يمضي قدمًا ويحقق نتائج مهمة من ناحية فعالية هذه اللقاحات، لكن ماذا عن النتائج، فأول من تحدث باسم شركة أدوية عالمية كبرى، أطلق تصريحاً، لكن ليس هناك ذرة بيانات منشورة”.