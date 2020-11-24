رينزي: قضية ريجيني تتطلب تفويض سلطة للإستخبارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي إن قضية جوليو ريجيني تتطلب تفويض سلطة للإستخبارات، في إشارة الى حادث اختطاف ومقتل الباحث الشاب، الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

وخلال جلسة استماع أمام اللجنة المعنية بقضية ريجيني، الثلاثاء، أضاف رينزي أنه “عندما يكون المرء رئيس وزراء، فإنه يسعى لأن يكون لديه فريق عمل أكبر”، لكن “من المهم أن يكون هناك تفويضاً للسلطة، وهو خيار قرر خلفائي جنتيلوني وكونتي عدم الإقدام عليه. إنه تقييم أحترمه”.

وذكر زعيم تيار (إيطاليا حيّة)، أنه “اخترت شخصية مختلفة تمامًا عني، وفي هذه الحالات من الضروري أن يكون هناك فريق عمل لا يركز على أشخاص منفردين فقط. فتوظيف الاختلافات بين وزارتي الداخلية والخارجية، وتفويض السلطة لجهات أخرى يمكن أن يساعد في خطوات مثل هذه”.

وذكر شريك الإئتلاف الحاكم مع الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، أنه “لا أعتقد أن هذا الأمر قد برز من قبل، فلقد التقيت (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي في أيلول/سبتمبر 2016 خلال قمة مجموعة العشرين، وشعرت بواجب إخباره بكل ألمي لما حدث، وكذلك بخياراتي وطلباتي أيضا”.