المركزي الإيطالي: سيكون التعافي أبطأ من المتوقع العام المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المصرف المركزي الإيطالي (بانك إيتاليا)، إن “من المرجح أن يكون التعافي خلال عام 2021 أبطأ مما كان متوقعًا”.

واضاف رئيس قسم الاقتصاد والإحصاء في المصرف الإيطالي، أيوجينيو غايوتّي، خلال جلسة استماع أمام لجنتي الموازنة في شقي البرلمان، حول قانون الموازنة لعام 2021، أن “الدفعه التي سيعطيها قانون موازنة 2021 ستكون مساوية لزيادة نقطتين مائويتين من الناتج المحلي الإجمالي في السنة خلال عامي 2021 و2022”.

وتابع غايوتّي: “أما في عام 2023، فسينخفض الناتج المحلي الإجمالي ​​بحاصل 1.3 نقطة”. واختتم موضحاً أن “تغطية التدابير الواردة في القانون تكمن في ثلاثة أرباعها بزيادة الإنفاق”.