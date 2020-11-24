الاتحاد الأوروبي يتعهد بالاستمرار في تقديم الدعم لأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على تضامنه طويل الأمد مع الشعب الأفغاني، متعهدً بتقديم دعم إضافي قدره 1.2 مليار يورو لهذا البلد خلال الفترة الواقعة ما بين 2021-2025.

جاء هذا الموقف خلال مشاركة عدد من المفوضين الأوروبيين في المؤتمر الدولي لدعم أفغانستان المقام حالياً في جنيف.

ويأمل الاتحاد الأوروبي، حسب مسؤوليه أن تساهم مساعداته في دعم عمل السلطات الأفغانية للتنمية والتحديث والديمقراطية، ما سيساعد على انتشال الشعب الأفغاني من الفقر وتحسين الحكم والحد من الفساد.

وتعليقاً على القرار، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل على أهمية الدعم المقدم من قبل أوروبا للسلطات الأفغانية في هذه المرحلة من تاريخ البلاد، “مع بدء مفاوضات السلام بين الأفغان، تقف البلاد على مفترق طرق، وهنا يمكن للشعب الأفغاني الاعتماد على دعم الاتحاد له نحو مستقبل مزدهر وسلمي لبلده”، وفق كلامه.

وأشار بوريل الى أن الدعم الأوروبي يتمحور حول حماية الديمقراطية وحقوق الانسان والتقدم الاجتماعي.

هذا ولا يزال العنف مستشرياً في أفغانستان تزامناً مع المفاوضات الجارية بين الحكومة وحركة طالبان برعاية أمريكية ومباركة دولية للتوصل إلى حل الصراع.

يذكر ان العديد من المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية كانت عبرت عن خشيتها من أن تؤدي أي تسوية مقبلة مع حركة طالبان إلى التضحية بحقوق الانسان، خاصة النساء وتضييق الحريات، وهي المبادئ التي “دافع” عنها الغرب لسنوات خلال تحركه في أفغانستان.