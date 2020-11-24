مسؤولة إيطالية: نسعى لإعادة فتح المدارس وإبقائها كذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت مسؤولة إيطالية أن هناك سعي مستمر لإعادة فتح المدارس وإبقائها كذلك.

واضافت نائبة وزيرة التعليم، آنّا أسكاني في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، تعليقا على مزاعم بإعادة فتح المدارس قبل عيد الميلاد: “أعتقد أن هناك حاجة إلى ما هو أكثر من الإعلانات في هذا السياق، فالحقائق مطلوبة”، وأنه “أكثر من تحديد موعد، يجب أن نقول إننا نعمل على حل القضايا الحاسمة في أقرب وقت ممكن”.

وذكرت أسكاني أن “إعادة فتح المدارس يمكن أن تتم إذا كان هناك نظام قادر على الصمود. لا يمكننا تحمل إعادة الفتح حقاً، في ظل الإندفاع من جانب الطلاب والعائلات، والفشل في الصمود بعد ذلك”.

وخلصت نائبة الوزيرة الى القول إنه “يجب إعادة فتح المدارس وإبقاءها مفتوحة. هذا هو الهدف الذي وضعناه لأنفسنا، حتى لو عادت العدوى للصعود، وهو ما نرجو ألا يحدث”.