برلماني أوروبي يدعو المانيا للضغط على تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب مارتن شيردوان (مجموعة اليسار الأوروبي الموحد – ألمانيا) الاتحاد الأوروبي بالتحرك من أجل الضغط على تركيا لوقف استفزازاتها في شرق المتوسط وشمال جزيرة قبرص.

وناشد شيردوان ألمانيا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، التحرك والعمل باتجاه إجراءات موجعة تدفع تركيا لوقف استفزازاتها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بشمال قبرص وكذلك في شرق المتوسط دون نسيان التصرفات التركية المزعزعة للاستقرار على الساحة الإقليمية.

وأعاد البرلماني الأوروبي المطالبة في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بوقف تصدير السلاح لتركيا ووقف تحويل الأموال الخاصة بمرحلة ما قبل الانضمام، قائلا: “هنا نتحدث عن إجراءات مالية واقتصادية يمكن أن تساهم في دفع أنقرة لمراجعة مواقفها”، وفق كلامه.

وشدد البرلماني على ضرورة اتخاذ حزمة متكاملة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والمالية ضد تركيا.

هذا ومن المقرر ان يناقش النواب الأوروبيون في جلسة عامة يوم غد الانتهاكات التركية للقوانين الدولية سواء في شرق المتوسط أو في جزيرة قبرص، قبل ان يتم التصويت على قرار برلماني بهذا الشأن يوم الخميس المقبل.