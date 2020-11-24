ترحيب أممي بانعقاد “اجتماع تشاوري موسع” لمجلس النواب الليبي بالمغرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت بعثة لأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بـ”انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي والذي يبدأ اليوم في طنجة وتستضيفه المملكة المغربية”.

ونوهت البعثة بـ”إن اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحبٌ بها.”

وأضافت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “طالما دعمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحدة مجلس النواب، ونأمل أن يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في كانون الاول/24 ديسمبر 2021”.