المفوضية الأوروبية تعلن نيتها ابرام عقد مع شركة مودرنا لتوفير لقاح كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين، عن قرار الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن يُبرم يوم غد عقد لشراء حوالي 160 مليون جرعة من لقاح ضد وباء كوفيد-19 تطوره حالياً شركة مودرنا الامريكية.

وأشارت المسؤولة الأوروبية، في تصريحات لها اليوم، الى أن هذا العقد هو السادس من نوعه الذي توقعه بروكسل مع شركات تصنيع دوائية عالمية بهدف توفير حزمة متكاملة من اللقاحات مختلفة التقنيات للمواطنين في دول الاتحاد وباقي دول العالم.

ويرى المسؤولون الأوروبيون في اللقاحات المنتظرة خشبة خلاص وحل مستدام لوباء كوفيد-19 ووسيلة هامة تساعدهم في رفع إجراءات الاغلاق التي فرضوها في دولهم، وبالتالي العودة للحياة الطبيعية.

وأوضحت فون دير لاين أن التجارب السريرية التي جرت على لقاح مودرنا اثبتت فعاليته وسلامته، فـ”عندما يتم ا قراره سيتم توزيعه على كافة الدول الأعضاء في الاتحاد بنفس الوقت ونفس الشروط”، حسب تعبيرها.

وشددت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي على أن كافة اللقاحات المُتعاقد عليها لن تُطرح في الأسواق ما لم يتم فحصها بدقة والمصادقة عليها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

كما تحدثت فون دير لاين عن أولويات عمل المؤسسة الأوروبية المتمثلة في توفير لقاحات آمنة وفعالة لكافة مواطني الاتحاد وبعد ذلك توزيعها بشكل عادل ومتكافئ على كل دول العالم، وقالت: “نحن جميعاً معنيون بالأمر ويجب أن تتضافر جهودنا”.

يذكر أن العقود المبرمة مع شركات تصنيع اللقاحات ضد كوفيد-19 ما هي إلا تعهدات بالشراء لن يًصار إلى تنفيذها ما لم يتم اثبات فعالية اللقاح وسلامته وتوفر الشروط المناسبة لنقله وتخزينه.