كونتي: تنسيق أوروبي مشترك بشأن اجراءات كورونا خلال اعياد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبّي كونتي عن “تنسيق أوروبي مشترك” بشأن التدابير التقييدية الخاصة لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال فترة أعياد الميلاد، وذلك في اعقاب اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الاوروبية.

وكان كونتي قد دعا الى قرار اوروبي مشترك يقضي باغلاق منتجعات التزلج الشتوية خلال عطلة اعياد الميلاد في جميع أراضي الدول الاعضاء.

وكتب كونتي في تغريدة الثلاثاء على منصة (تويتر): “تبادل ممتاز لوجهات النظر اليوم مع فون دير لاين حول قمة الصحة العالمية”، التي تستضيفها ايطاليا العام القادم بالتوازي مع رئاستها الدورية لمجموعة العشرين.

كما أشار رئيس الوزراء الى أهمية “العمل الأوروبي الأكثر فاعلية بشأن قضية الهجرة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي”، وحول “مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا” من التكتل الموحد.