باحثة إيطالية: تبني المسؤولية بجدية أو موجة ثالثة لكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – حذرّت باحثة إيطالية من أنه، “إذا كنا لا نريد تدمير اقتصاد بلادنا المنهك أصلاً وبشكل كامل، فعلينا أن نطالب بالمسؤولية الشخصية والاجتماعية أمام شبح موجة ثالثة لوباء كوفيد 19”.

وأشارت مديرة علم الأحياء الدقيقة السريرية، الفيرولوجيا وتشخيصات الطوارئ بمستشفى ساكّو في ميلانو، ماريا ريتا جيزموندو في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الثلاثاء، الى “الحاجة لتوجيهات كثيرة تحث الناس على الشعور بالمسؤولية”، وكذلك ” تعزيز الرقابة والعقوبات عند الضرورة”.

وقالت جيزموندو إن “احتمال حدوث موجة ثالثة منتصف شهر كانون الثاني/يناير، بعد التخفيف المحتمل للإجراءات التقييدية التي قد تنطوي عليها عطلة عيد الميلاد، حذّر منها المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو مؤخرًا”.

وتابعت، “إنه سيناريو محتمل، والذي قد يعني مع ذلك، فشلًا جديدًا للأعمال الضرورية التي انطوت على مسؤولية جماعية، وفي النهاية فحتى القيود الحالية سيكتب لها الفشل، وهي إجراء لا غنى عنه”، مبينة أن “ما نلجأ إليه هو أقل نسبة ممكنة من عمليات الإغلاق، والتي تبقى تقييدية على الرغم من كونها دورية، مرنة ومنطقية”.

وخلصت جيزموندو بالدعوة إلى حملة توعية كبيرة حول السلوكيات الصحيحة الواجب اتّباعها، و”المفيدة دائما وليس ضد كوفيد 19 فقط”، مشيرة إلى “المرء إن كان غير واعٍ فمن شأنه التصرف بشكل سيء في ظل حالة الإغلاق أيضا”.