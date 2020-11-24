ايطاليا: تسجيل 853 وفاة في أعلى حصيلة لضحايا كوفيد-19 خلال الموجة الثانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء عن 853 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء وباء كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة ضحايا خلال الموجة الثانية للوباء بعد نهاية فصل الصيف الماضي، بينما تم تسجيل 23 ألفا و232 اصابة جديدة بالفيروس.

وقال مدير قسم الوقاية بوزارة الصحة، جانّي ريتسا ، في المؤتمر الصحفي الاسبوعي للوزارة حول الوضع الوبائي: “هناك 23 ألفا و232 حالة ايجابية بعد اجراء 188 ألفا و659 مسحة اختبار ” للكشف عن الفيروس. واضاف “هناك، للاسف، رقم سيئ: 853 حالة وفاة مقابل 630 وفاة أمس”.

ووفق مسؤولي الوزارة، فان نسبة الحالات الايجابية للفيروس الى عدد الاختبارات اليومية تراجعت في غضون أسبوع من 15.4% الى 12.3% اليوم. كما تراجع عدد المرضى المقبولين يوميا بوحدات العناية المركزة من 120 مريضا في المتوسط خلال الاسبوع الماضي الى 6 مرضى اليوم.