مخاوف أممية من اندلاع معارك كبيرة بمحيط عاصمة اقليم تيغراي الإثيوبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف-أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت اليوم الثلاثاء عن القلق البالغ بشأن الصراع الدائر بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الاقليم شمالي البلاد.

وأشارت في بيان الى أن الخطابات المعلنة من كلا الجانبين تنذر بوقوع معركة كبيرة حول العاصمة الإقليمية ميكيلي. وحذرت بأن من شأن “هذه الخطابات أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني”، ودعت أطراف الصراع في منطقة تيغراي إلى إعطاء “أوامر واضحة لا لبس فيها” لقواتها بعدم استهداف المدنيين، وحمايتهم من الاعتداء.

وقالت المفوضة الاممية: “تلمح هذه الخطابات إلى انتهاكات محتملة لمبادئ التمييز والتناسب والحيطة الأساسية في سير الأعمال العدائية المصممة لضمان حماية السكان المدنيين”.

وقد تحدثت تقارير عن تكديس كثيف للدبابات والمدفعية حول ميكيلي، عقب إنذار الحكومة الإثيوبية للقوات الموالية لجبهة تحرير تيغراي بالاستسلام في غضون 72 ساعة. وسينقضي أجل هذا الإنذار خلال ساعات قليلة.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين الإثيوبيين المتدفقين إلى شرق السودان قد تجاوز الآن 40 ألفاً منذ بدء الأزمة، وقد فرّ أكثر من 5000 امرأة وطفل ورجل من القتال الدائر في منطقة تيغراي خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وقال بابار بالوش للصحفيين في جنيف: “تمكنا من توصيل وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء، لعدد أكبر من الناس. لكن الاستجابة الإنسانية لا تزال تواجه تحديات لوجستية فوق طاقتها. والقدرة الاستيعابية للملاجئ غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة”.

كما أعرب المتحدث عن قلقه إزاء وضع المدنيين، بمن فيهم النازحون وعمال الإغاثة في منطقة تيغراي، مجددا الدعوة لجميع الأطراف إلى تمكين التنقل الحر والآمن للأشخاص المتضررين بحثا عن الأمان والمساعدة، بما في ذلك عبر الحدود الدولية وداخل الحدود الوطنية، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية.