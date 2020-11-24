المفوضية الاوروبية تكشف عن تفاصيل تفتيش عملية ايريني للسفينة التركية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دافعت دائرة العمل الخارجي التابعة للمفوضية الاوروبية عن عملية تفتيش سفينة شحن تركية أجرتها وحدة تابعة لعملية (ايريني) البحرية يوم الاحد الماضي بمياه شرق المتوسط، مؤكدة أن عملية اعتراض السفينة أملته “أسباب وجيهة للاشتباه في أنها ربما كانت تتصرف بشكل ينتهك الحظر” الاممي المفروض على وصول الأسلحة إلى ليبيا.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت أنها استدعت سفيري الاتحاد الأوربي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني في أنقرة، وسلمتهم مذكرة احتجاج على تفتيش السفينة التركية.

واشارت دائرة العمل الخارجي الاوروبية في مذكرة، الى أنه قبل 4 ساعات من عملية التفتيش، واستنادا الى قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2292 (الصادر في عام 2016)، بذلت عملية إيريني “جهود حسن نية للحصول على موافقة دولة العلم (تركيا) من خلال إرسال اشعار الى وزارة الخارجية التركية تماشياً مع الممارسة البحرية الدولية، ووافقت لاحقا على تمديد هذا الإشعار ساعة إضافية بناءً على طلب السفارة التركية في روما، حيث يقع المقر الرئيسي لعملية إيريني”.

ونوهت المذكرة بأن عملية ايريني “لم تتلق ردا من السلطات التركية” خلال الفترة الزمنية المحددة، بعدها صعد أفرادها الى السفينة لتفتيشها “وفقًا للإجراءات المتفق عليها دوليًا” بما في ذلك إجراءات المتبعة لدى حلف شمال الاطلسي”. وأكدت على أن فريق عملية ايريني تصرف “بأعلى درجات الاحتراف ولم يتم تسجيل أي حادث” طوال عملية التفتيش.

واشارت دائرة العمل الخارجي الى ان عملية التفتيش تم تعليقها في وقت لاحق، عندما تلقت اخطارا متأخرا من تركيا برفضها منح الإذن بتفتيش السفينة. وأضافت حتى ذلك الوقت، “لم يتم العثور على أي دليل بوجود مواد غير مشروعة على متن سفينة الشحن التركية”، والتي تم السماح لها بمواصلة رحلتها.

واشارت المذكرة الى أنه تم تفويض عملية ايريني من قبل الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تنفيذ حظر وصول الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي برقم 2292 (الصادر في عام 2016) ورقم 2526 (لعام 2020). ونوهت بأن هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك جمهورية تركيا، كما أن قرار مجلس الأمن رقم 2292 (لعام 2016 ) يحض جميع دول العلم على التعاون مع عمليات التفتيش.

وقالت دائرة العمل الخارجي الاوروبية ان عملية إيريني هي “مساهمة ملموسة” في اطار الجهود الدولية للمساعدة في إنهاء الصراع في ليبيا.، والتي أظهرت قدرتها على “مراقبة انتهاكات حظر الأسلحة” من طرفي النزاع في ليبيا، وتقدم تقاريرها بهذا الخصوص إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.