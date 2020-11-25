سالفيني يدعو مجددا لاجراء اختبارات المخدرات على البرلمانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد زعيم حزب الرابطة الايطالي المعارض، ماتيو سالفيني اليوم الاربعاء الدعوة إلى إجراء إختبارات المخدرات على البرلمانيين في بلاده، وذلك خلال تقديمه لمشروع لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات في بلاده.

وقال سالفيني، خلال مؤتمر صحفي في مجلس الشيوخ “كباتن الطائرات يملكون حياة الناس في أيديهم لذلك يتعين مراقبة سلوكهم، وحتى البرلمانيين هم من يقرر حياة المواطنين، لذا فمن الصواب أن يجروا اختبارات” للكشف عن تعاطي المخدرات.

وأضاف “يجب أن يخضع البرلمانيون لفحوصات المخدرات مباشرة بعد اجرائهم مسحات الاختبار” للكشف عن فيروس كورونا.

وكان سالفيني قد أشار خلال حملة إنتخابية اقليمية العام الماضي الى أن “هناك نواب في البرلمان يريدون شرعنة تعاطي المخدرات وأن تبيع الدولة المخدرات”، مضيفا “يجب إجراء تحاليل للكشف عن المتعاطين للمخدرات ليس فقط على أصحاب الوظائف الخطرة، ولكن أيضًا على أولئك الذين يذهبون إلى البرلمان كنواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، لمعرفة فيما إذا كانوا يتعاطون شيئاً ما قبل أن يضغطوا على الأزرار”، خلال عمليات التصويت الالكتروني البرلمانية.

وقال حينها: “أشاهد في البرلمان، في بعض الأحيان، أعين محمرة… لا أدري بسبب الإرهاق أو لسبب آخر”.