تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية على إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- كشف تقرير إسرائيلي النقاب عن أن المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر تعليماته مؤخرا للجيش بالاستعداد لاحتمال توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة عسكرية ضد إيران.

ويغادر الرئيس الأمريكي ترامب منصبه رسميا في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال موقع (واللا) الإسرائيلي إن “المستوى السياسي أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال توجيه ترامب ضربة لإيران”.

وأستدرك “لم تأت هذه التعليمات نتيجة أي معلومات استخبارية أو تقييم ولكن لأن كبار المسؤولين الإسرائيليين يتوقعون فترة حساسة للغاية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن”.

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين كبار إن “إجراءات الاستعداد للجيش الإسرائيلي تتعلق بالرد الإيراني المحتمل على إسرائيل مباشرة أو من خلال اتباع إيران في سورية وغزة ولبنان”.

وأشار إلى أن “إسرائيل تتوقع أن تتلقى إشعارًا مسبقًا قبل أي ضربة أمريكية ضد إيران”.

وقال ” لكن المسؤولين الإسرائيليين قلقين من عدم كفاية الاستعداد الكامل، وبالتالي فإن الأمر الصادر إلى الجيش الإسرائيلي هو بالبدء في اتخاذ خطوات تحضيرية على افتراض أن مثل هذا السيناريو ممكن”.

ولفت الموقع الى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تحدث مرتين في الأسبوعين الماضيين مع كريستوفر ميللر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، وناقشا ملفات إيران وسورية والتعاون الدفاعي.