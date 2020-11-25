البابا: بذل جهود أكبر لصون كرامة النساء من الإهانة والعنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس الى بذل مزيد من الجهود لصون كرامة النساء اللاتي غالباً ما تتعرضن للإهانة والعنف.

وفي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، عاد البابا لرفع صوته مرة أخرى دفاعا عن كرامة المرأة، مندداً عبر تغريدة على منصة (تويتر) الأربعاء، بأنه “في كثير من الأحيان تتعرض النساء للإهانة، سوء المعاملة، الاغتصاب، الإكراه على ممارسة الدعارة وقمع الحياة التي تحملها في رحمها”.

وأشار بيرغوليو الى أنه “إذا أردنا عالماً أفضل، بيت سلام وليس ساحة حرب، يجب علينا جميعًا بذل المزيد من الجهود لأجل كرامة كل امرأة”. واختتم بالقول إن “العنف ضد المرأة، آفة تضرب العالم بكامله وتزداد مأساوية في فترة الوباء الحالية”.