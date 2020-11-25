كونتي: استجابة ملائمة من الاتحاد الأوروبي لإجراءات الوقاية في عطلة الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ميورقة ـ دعا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، لاستجابة ملائمة من جانب الاتحاد الأوروبي، بشأن إجراءات احتواء كوفيد 19، وبشكل خاص على ضوء عطلة عيد الميلاد،

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، ، بعد القمة الإيطالية الإسبانية التي انعقدت على جزيرة ميورقة (شرق اسبانيا) الأربعاء، أضاف كونتي: “نحن نعمل على المستوى الأوروبي، في الأيام الأخيرة أجريت أيضًا محادثات مع ممثلي المؤسسات، شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين، لأجل التنسيق بشأن التدابير التقييدية، ولا سيما لمنتجعات التزلج على الجليد في ضوء عطلة عيد الميلاد”.

وأشار رئيس الحكومة الى أن “هناك قلقاً مشتركاً، فلا يمكننا التفكير في خضم انتشار جائحة بأن نعيش الإجازات بالطريقة نفسها كما كنا في السنوات الماضية”. مبينا أن “استجابة مشتركة من قبل الاتحاد الأوروبي تعد مناسبة، لكن هذا لا يعني تجاوز صلاحيات البلدان الفردية، بل أن يكون الجميع أحرارًا في تبني التدابير التي يعتبروها ملائمة”.

ثم أضاف كونتي: “نحن نحرص على تجنب عمليات الأنتقال عبر الحدود، والحؤول دون إمكانية إن يعود المرء من السفر إلى الخارج لإمضاء العطلة، دون إجراء أي فحوصات عليه، أقصد الاختبارات ومسحات الكشف عن العدوى”.