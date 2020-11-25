بلجيكا تطالب بعدم اعدام جليلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالبت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس السلطات الإيرانية بعدم اعدام البروفيسور والطبيب السويدي – الإيراني أحمد رضا جليلي، المحكوم في بلاده بتهمة التجسس.

وتنضم بلجيكا بذلك إلى نداء وجهته وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند، إلى نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، مطالبة إياه بالتدخل لوقف الحكم.

وأشارت رئيسة الدبلوماسية البلجيكية الى أن بلادها تعارض دائماً حكم الإعدام، مؤكدة أنها كررت نفس الرسالة، خلال محادثة هاتفية أجرتها مع السفير الإيراني في بلجيكا.

وجاءت هذه النداءات بعد ورود أنباء عن بدء السلطات الإيرانية بالتحضير لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق جليلي.

وكان جليلي، المختص بطب الطوارئ، قد درس في احدى الجامعات البلجيكية بوصفه أستاذ زائر قبل أن يتم القبض عليه في ايران في نيسان/أبريل عام 2016.

وتتهم طهران جليلي بالتواصل مع عملاء لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، وتقديم معلومات حول خبيرين في المجال النووي ما أدى إلى اغتيالهما بعد ذلك.

أما جليلي فقد كان أكد أن الحكم الصادر بحقه جاء لعقابه على رفضه التجسس لصالح الإيرانيين في أوروبا.

هذا ورفضت ايران النداءات المتكررة لإيقاف اعدام جليلي محذرة من مخاطر التدخل في القرارات القضائية وواصفة نظامها القضائي بـ”المستقل”.