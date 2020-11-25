كونتي: يجب تقاسم أعباء الهجرة وحاجة لحل أوروبي مشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ميورقة ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إنه يجب تقاسم أعباء الهجرة، وأن هناك حاجة لإيجاد حل أوروبي مشترك لهذه القضية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، بعد القمة الإيطالية الإسبانية التي انعقدت على جزيرة ميورقة (شرق اسبانيا) الأربعاء، دعا كونتي الى “التضامن في سياق الهجرة”، قائلا: “أدرك أنه يبدو من الصعب للغاية تحقيق تقارب بين جميع الدول الأوروبية”، بهذا الشأن “لكن اقتناء استجابة مشتركة بشأن الاقتصاد بدا مستحيلًا أيضًا، إلا أننا حظينا بها”.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية الى أنه “ينبغي فعل الأمر ذاته مع معاهدة دبلن، حيث بدا الأمر غير قابل للتغيير، وبدلاً من ذلك، فقد عملنا عليها وأجبرنا الجميع على المشاركة، وقد بدأت المسيرة الآن”.

وأوضح كونتي أنه “عند العيش في منزل مشترك، هناك أعباء ومسؤوليات لجعل إدارة هذا المنزل أكثر كفاءة أيضًا”، وفي “إطار سياسات الهجرة، هناك بلدان استفادت من وجود حدود برية وتشعر بهذه المشاكل بهامشية أكبر”، لكن “هذا غير صحيح، لأن تدفقات الهجرة تتغير وقد تعاني منها البلدان الأخرى في المستقبل”.

وخلص رئيس الوزراء الإيطالي الى القول، إنه “لذلك، يجب علينا التركيز على استجابة مشتركة، ولدينا أفكار جيدة بهذا الصدد، وكذلك الميزة كإيطاليا وإسبانيا بامتلاك رؤية مماثلة، وعندما تكون لدينا أهداف واضحة، نكون أقوياء وعازمين على ما ينبغي القيام به”.