سانشيز: السيطرة فعالة على حدود إسبانيا وإيطاليا ضد الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ميورقة ـ أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن السيطرة فعالة ومحكمة على الحدود الإسبانية والإيطالية للتصدي لظاهرة الهجرة، إلا أن المشكلة هي الاتجار.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، بعد القمة الإيطالية الإسبانية التي انعقدت على جزيرة ميورقة (شرق اسبانيا) الأربعاء، أضاف سانشيز، “إن مراقبة الحدود من قبل إسبانيا وإيطاليا تتسم بالكفاءة والفعالية، فهذه ليست المشكلة، بل ما يجب أن نفعله مع الأشخاص الموجودين في أيدي المتاجرين بالبشر، بأيدي المافيا والذين يخاطرون بالموت في عرض البحر”.

وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أن “أسباب الوثيقة غير الرسمية التي قدمتها اليوم إسبانيا وإيطاليا واليونان ومالطا بعد اعتبار تقرير لجنة الهجرة غير كافٍ على صعيد التضامن الذي يجب اقتراحه بعبارات أوضح”.

وخلص سانشيز بطرح “اقتراح شجاع وجريء يهدف إلى إطلاق حوار ضروري داخل الاتحاد الأوروبي”.