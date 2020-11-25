إيطاليا: كوفيد يصيب 25853 ويودي بحياة 722 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن وقوع 25853 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد في الساعات الـ24 الأخيرة.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “تم منذ يوم أمس، تسجيل 722 حالة وفاة أخرى”، بعد تسجيل رقم قياسي في عدد الضحايا يوم أمس، إذ بلغ 853.

هذا وقد صادق مجلس النواب الإيطالي بشكل نهائي الأربعاء، على مرسوم رئيس الوزراء الأخير، الخاص تمديد حالة الطوارئ الصحية، ليصبح قانوناً بالتالي.

وقد حظي النص الذي لم يقره مجلس الشيوخ، بـ252 صوتًا مؤيدًا بينما واجه معارضة 203 أعضاء من مجلس النواب.