وزير الرياضة الإيطالي: نابولي تبكي رحيل مارادونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الرياضة الإيطالي فينتشينتسو سبادافورا، إن وفاة نجم كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا “خبر فظيع”.

وكتب الوزير والقيادي في حركة خمس نجوم، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن مارادونا “كان أكثر من بطل، كان عبقري كرة قدم، بطل مطلق”.

وخلص سبادافورا الى القول، إن “مارادونا مثّل أحلام وآمال أهل مدينتي في موسم لا يتكرر”، لذا “فإن نابولي ستبكيه هذه الليلة”.

وقد توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا، عن عمر يناهز الـ60 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية محلية الأربعاء، بعد أن تدهورت حالته الصحية في الأسابيع الأخيرة، وتم إدخاله المستشفى في الأرجنتين قبل 3 أسابيع، إلا أنه تعافى قليلا وظهر أمام عدسات الصحفيين للحظات.

وقد خضع مارادونا لجراحة في المخ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لعلاج تكتل دموي، إلا أنه عانى على ما يبدو من مضاعفات صحية جرّاء العملية الجراحية.