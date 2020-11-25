باحث إيطالي: الهرمونات الأنثوية سر ظهور أعراض أخطر لكوفيد على الرجال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رد باحث إيطالي على السؤال حول ظهور أعراض أشد عند الرجال المصابين بكوفيد 19، بأن “السر قد يكمن في الهرمونات الأنثوية، والتي من شأنها أن توفر حماية إضافية للنساء، والحوامل بشكل خاص”.

هذا ما تقدمه دراسة جامعة إلينوي في شيكاغو التي تحمل توقيع فريق عمل الباحث الإيطالي غراتسيانو پينّا ونشرت في مجلة “اتجاهات في علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي”، حيث تحلل دراسة “الجنس وكوفيد 19: الدور الوقائي لهرمونات الستيرويد الإنجابية”، تحلل أبحاثاً سابقة وتتعمق بالأسباب التي تجعل أعراض كوفيد 19 أكثر شدة لدى الرجال، وتسلط الضوء على تأثير هرموني الاستروجين والبروجسترون”.

وذكرت الدراسة أن “الهرمونات التناسلية الأنثوية والإستروجين والبروجسترون ومستقلبه النشط فسيولوجيًا، ألوبريجنانولون، توفر وظائف مضادة للالتهابات، تعيد تشكيل كفاءة الخلايا المناعية، تحفز إنتاج الأجسام المضادة، تعزز إصلاح الخلايا الظهارية التنفسية وتثبط مستقبِل (Ace2)، البوابة التي يستخدمها فيروس كورونا المستجد لإصابة الجسم”.

واختتمت الدراسة مشيرة الى أن، “هذه الهرمونات من شأنها أن تحمي من أعراض وباء كوفيد 19”.