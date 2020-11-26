نتنياهو يحذر من انتخابات مبكرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل قد تكون في طريقها الى الانتخابات ما لم تحل الخلافات مع حزب (ازرق أبيض) بزعامة وزير الدفاع بيني غانتس.

وقال نتنياهو “عندما لا يحترم (ازرق ابيض) الاتفاقيات، بدون ادنى شك اننا في طريقنا الى الانتخابات”.

وأضاف للصحفيين “إذا رأينا توجها مختلفا من جانب (ازرق ابيض)، عندها سنتمكن من العمل سويا”.

وتابع “اذا لم يكن الأمر ذلك، انا اعتقد ان كل واحد سيفهم ان هذا سيقود الى انتخابات، انا كنت افضل ان نكون موحدين وان ننشغل بالامور التي نقوم بها حاليا، مثل جلب اللقاحات وتوسيع دائرة السلام”.

وكان الاعلام الإسرائيلي نقل عن غانتس قوله في محادثات مغلقة ، انه “يعرف ان نتنياهو لن يحقق اتفاق التناوب”.

ورفض حزب (أزرق أبيض) اتهامات نتنياهو، وقال في بيان “من يخالف الاتفاقيات، ويوقف التعيينات ويمنع المصادقة على الميزانية لاسباب سياسية وشخصية على مدار اشهر هو بنيامين نتنياهو. ليس من قبيل المصادفة انه في كل استطلاع هناك غالبية كبيرة من الجمهور تتهم نتنياهو بذهاب متوقع لانتخابات- لان هذه حقيقة. ان لم تكن هناك محاكمة- كان سيكون لدينا ميزانية”.

وكانت اخر انتخابات جرت في شهر آذار/مارس الماضي وفي حال إقرار الانتخابات المبكرة فإنها ستجري في نفس الشهر س العام المقبل.