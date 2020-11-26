معيتيق: بوسع ايطاليا التوسط لحل الخلافات شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –رأى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، أن بوسع ايطاليا القيام بدور الوسيط في حوار متعدد الأطراف بين مصر وتركيا واليونان وليبيا حول موارد الطاقة شرق المتوسط.

وكان معيتيق يتحدث لصحيفة (كورييري ديلا سيرا)، ردا على سؤال حول تراجع دور روما مؤخرا في ليبيا مقارنة بنفوذ تركيا وروسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة في ليبيا.

وأضاف نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “أعتقد أن الدور الإيطالي كان دائمًا محوريًا. دعونا لا ننسى المساعدة في الحرب ضد (داعش) في سرت عام 2016 ، اقامة المستشفى العسكري الميداني في مصراتة، التعاون الطبي في مكافحة كوفيد -19″، منوها بأن “السفارة الإيطالية لم تغلق قط في طرابلس، حتى في أصعب اللحظات”.

وقال المسؤول الليبي “بفضل كل هذا، لدى إيطاليا ميزة فريدة لأداء دور الوسيط والميسر في حوار متعدد الأطراف بين مصر وتركيا واليونان وليبيا بشان تقاسم وإدارة موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط… فالوزير دي مايو يجتمع بحرية مع كل قادة الدول المعنية”، مؤكدا على أنه “لا وسيلة أخرى” لحل الخلافات في المنطقة، “إن لم تكن المفاوضات السلمية، التي أؤمن بها إيمانا راسخا”.